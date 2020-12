PAOLI (LEGA) * ADUNATA NAZIONALE FANTI: « ONORATI DI OSPITARE E SUPPORTARE IL LORO RADUNO NEL MAGGIO 2022, DOPO LA GRANDE ADUNATA DEGLI ALPINI DEL 2018 »

Approvato nel corso della seduta odierna del Consiglio provinciale la proposta di ordine del giorno con primo firmatario il Consigliere provinciale Denis Paoli con cui si richiede alla giunta provinciale di adottare le iniziative opportune per garantire il supporto al raduno nazionale dell’Associazione Nazionale del Fante che si svolgerà nel maggio del 2022 a Trento.

“Si tratta di un evento importante per la città di Trento e voglio ricordare che dai conteggi dell’Albo d’Oro del Ministero della Guerra, tra i 529.025 Caduti della prima guerra mondiale 1915-1918, ben 359.312, pari a circa il 68%, erano Fanti. Ai Fanti sono state concesse 38.400 decorazioni al Valore Militare. Nei fatti un evento rilevante anche perché è fondamentale ricordare il sacrificio fatto da molti per la difesa della propria Nazione, combattendo in condizioni climatiche avverse, con innumerevoli sofferenze che alcuni film – come ad esempio “Uomini contro” – hanno cercato di spiegare alle più giovani generazioni.

Ma non dobbiamo dimenticare – tanto per fare un esempio – che anche nell’ARMIR in Russia nella Seconda Guerra Mondiale erano presenti i fanti e allora il mio ricordo non può che andare al libro “Centomila Gavette di ghiaccio”. Gli esempi da portare comunque all’attenzione sono tantissimi. Storie di uomini che sono i nostri nonni, i nostri bisnonni o prozii e che non devono essere in alcun modo dimenticati. Proprio per questo motivo ho chiesto con un apposito ordine del giorno di impegnare la Giunta a sostenere questo evento che celebra il valore e il sacrificio di questa arma dell’esercito”.