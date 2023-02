ON. DE BERTOLDI (FDI) * BONUS EDILIZI: « BENE IL PIEMONTE SU CESSIONE CREDITO, LE ALTRE REALTÀ FACCIANO LO STESSO »

12.02 - martedì 7 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

BONUS EDILIZI. DE BERTOLDI (FDI): BENE PIEMONTE SU CESSIONE CREDITO, ALTRE REALTA’ FACCIANO LO STESSO.

“Prendo atto con estrema soddisfazione della delibera della giunta regionale del Piemonte che, facendo seguito ad analogo intervento della provincia di Treviso, si fa carico di acquisire dalle banche dei crediti di imposta da bonus edilizi pari ad almeno 50 milioni di euro, per poter aiutare e supportare il mercato della cessione dei crediti che, stante le ripetute condizionalità e responsabilità susseguitesi, è oggi di fatto bloccato. Nelle more di un intervento, peraltro atteso del nostro governo nazionale, che deve naturalmente anche interloquire con le istituzioni europee per poter addivenire a delle soluzioni, ritengo questi interventi degli enti locali particolarmente utili ed importanti. Sollecito quindi anche altre realtà territoriali e società pubbliche ad assumere analoghe decisioni.

Ritengo però che dovrebbe altresì costituire un precondizione fondamentale l’impegno inderogabile delle banche, che usufruiranno della disponibilità all’acquisto degli enti locali, ad acquisire immediatamente altrettanti crediti dal mercato domestico nello stesso settore dei bonus edilizi. Altrimenti verrebbe vanificato l’effetto di supportare il nostro tessuto imprenditoriale così colpito dall’attuale stasi nella cessione dei crediti”. Così il deputato di Fdi, Andrea de Bertoldi, componente della commissione Finanze della Camera.