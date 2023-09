ON. DE BERTOLDI (FDI) * ASSICURAZIONI: « SU EVENTI CATASTROFALI ORMAI È UNA NECESSITÀ, PER IMPRESE E FAMIGLIE »

18.18 - giovedì 21 settembre 2023

“L’assicurazione per gli eventi catastrofali rappresenta ormai una necessità per i conti pubblici dello Stato, per le imprese e per le famiglie italiane. La fragilità strutturale del nostro meraviglioso paese, aggravata dall’emergenza climatica, che si esplica nei fenomeni alluvionali franosi e sismici, comporta necessariamente che il sistema paese venga protetto attraverso idonee forme assicurative. Lo Stato non è, e non sarà, in grado di indennizzare imprese e cittadini che venissero colpiti da questi drammatici eventi. Occorre quindi, per garantire certezze a imprese e famiglie ricorrere alla protezione assicurativa.

Naturalmente si potranno facilitare questi percorsi, attraverso l’utilizzo della leva fiscale, e con il coinvolgimento delle compagnie stesse nella determinazione di prezzi vantaggiosi per gli utenti. Ritengo quindi che l’assicurazione sugli eventi catastrofali debba essere inserita nel merito creditizio delle imprese, come elemento di garanzia per i crediti stessi”. Così l’onorevole Andrea de Bertoldi, responsabile del dipartimento assicurazioni di Fdi, al convegno nazionale di Aida sugli eventi catastrofali presso la fondazione Einaudi a Roma.