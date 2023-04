ON. CATTOI (LEGA) * ORSI: « MANIFESTAZIONE ANIMALISTI SOTTO CASA FUGATTI, ATTO DI SQUADRISMO »

16.37 - domenica 30 aprile 2023

Orsi, Cattoi (Lega): manifestazione animalisti sotto casa Fugatti è inaccettabile. “Solidarietà al presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, contestato da 150 animalisti in presidio sotto la sua abitazione. Un atto di squadrismo, rivolto non solo al rappresentante dell’istituzione ma al libero cittadino e ai suoi familiari. La contestazione non può trasformarsi in minaccia, non si può passare questo segno. Auspichiamo che si riporti il confronto nel solco della dialettica civile e una ferma condanna da parte di ogni forza politica di un atteggiamento lontano anni luce dalla democrazia”.

Lo dichiara la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi.