ON. CATTOI – BINELLI (LEGA TRENTINO) * CASO ROVERETO: « OK PROPOSTA SOTTOSEGRETARIO MOLTENI, GLI IMMIGRATI CRIMINALI VANNO ESPULSI »

18.15 - martedì 8 agosto 2023

Rovereto: Lega, Bene Molteni. Gli immigrati criminali vanno espulsi. Bene la proposta messa sul tavolo dal sottosegretario all’interno Nicola Molteni di lavorare per l’immediato allontanamento dei soggetti pericolosi dall’Italia. È la politica della Lega che insieme al Governo hanno sempre dimostrato massimo impegno su questo fronte. Mai più atrocità del genere e femminicidi nel nostro Paese È ora di mettersi al lavoro su nuove misure in grado di tutelare le donne a rischio, potenziando gli strumenti già a disposizione. È una battaglia di civiltà che vogliamo portare avanti, affinché simili episodi non si ripetano più.

Come Lega ci siamo spesi molto sul tema, con interventi come Codice Rosso e Codice Rosso rafforzato. Continueremo, per contrastare con sempre maggiore forza un fenomeno intollerabile. Nella scorsa legislatura abbiamo proposto e ottenuto un aumento delle forze dell’ordine nella bassa Vallegarina. Ora presenteremo un’interrogazione perché ci sia da parte del Governo uno sforzo ulterioreper il nostro territorio.

Lo dichiara in una nota il Commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli e la deputata della Lega Vanessa Cattoi.