ON. BONELLI – ON. ZANELLA / VERDI E SINISTRA – INTERROGAZIONE: « CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO, I MINISTRI CONCORDINO UNA RIUNIONE URGENTE CON APPA E PROVINCIA »

13.08 - mercoledì 7 giugno 2023

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA – presentata dall’On. ANGELO BONELLI.

Al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica – Per sapere – premesso che:

l’allegato IV al dl. 77/2021 inserisce la circonvallazione ferroviaria di Trento, terzo lotto delle tratte di accesso al tunnel di base del Brennero, tra le 10 opere più significative del PNRR;

il tracciato della circonvallazione attraversa il sito di interesse nazionale di Trento nord, ovvero le aree inquinate della ex SLOI ed ex Carbochimica, dove L’APPA (Azienda provinciale di protezione ambientale) nel 2003-2004 ha rilevato un massiccio inquinamento da piombo tetraetile, mercurio e IPA (idrocarburi policiclici aromatici);

a parere dell’interrogante la delega di Rete ferroviaria italiana al vincitore del bando di gara per la realizzazione dell’opera a compiere gli studi e la bonifica delle aree attraversate rappresenta un rischio per la città perché, di fatto, il disinquinamento dell’area verrebbe sottratto al controllo pubblico;

ancora oggi, dopo decenni, tali aree inquinate, che hanno causato morti e malati, producono pesanti riflessi sulla città come dimostra anche lo studio epidemiologico SENTIERI realizzato dal Ministero della sanità che rileva nella città di Trento anomalie riferibili all’inquinamento di quelle aree sia relativamente ai malati di cancro che a quelli di Parkinson e di Alzheimer;

a dimostrazione di quanto sia delicata la situazione in quel territorio, l’articolo 84-ter

delle “norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore di Trento” prevede che “gli interventi edilizi che comportano operazioni di scavo sono subordinati a indagine analitica anche degli inquinanti tipici del sito di bonifica di interesse nazionale ‘Trento Nord’. Nel caso di interferenze con la falda dette analisi sono estese anche a quest’ultima. Gli esiti analitici di suolo e falda corredano la valutazione certificando della qualità dei suoli e delle acque”;

la cartografia del piano regolatore generale comprende tutte le aree oggetto di interventi per la realizzazione delle suddette opere ferroviarie, dall’ex scalo Filzi fino a nord dei siti inquinati di interesse nazionale;

le opere della circonvallazione ferroviaria progettate nel tratto adiacente alle due aree inquinate prevedono la realizzazione di uno scavo in trincea per la posa dei nuovi binari, della profondità di circa 11-12 metri, confinato lateralmente da due diaframmi di spessore di 1,20 metri e profondità di 21 metri;

la legge di bilancio per il 2023 stanzia un milione di euro per il 2023 e un milione di euro per il 2024 per la realizzazione di monitoraggi per stabilire il grado di inquinamento delle aree di proprietà RFI che fino ad ora sono state, dalla stessa RFI, considerate come non inquinate, nonostante la caratterizzazione dei terreni del 2003-2004 dicesse il contrario;

i lavori per la circonvallazione sono già iniziati in zona sud nonostante la mancata caratterizzazione dei terreni in zona nord, sotto la ferrovia che attraversa il SIN e ciò potrebbe determinare la probabile sospensione dei lavori con conseguente perdita del finanziamento europeo nonché una richiesta di risarcimento danni da parte dell’impresa aggiudicataria del bando -: se i Ministri interrogati non intendano concordare in una riunione urgente con APPA e Provincia modalità e tempi di realizzazione dello studio sull’inquinamento delle aree ferroviarie che attraversano il SIN, valutando al contempo di esigere da RFI e Provincia autonoma di Trento l’ esecuzione, da parte di un soggetto indipendente e sotto la supervisione di APPA, delle analisi del terreno all’interno dell’area ferroviaria, compresa tra i due SIN ex Carbochimica ed ex SLOI attraverso un campionamento sufficientemente esteso in superficie e profondità così da permettere una valutazione reale dell’attuale estensione degli inquinanti presenti sotto i binari; se intendano attivarsi affinché RFI subordini la realizzazione dell’opera all’esito dello studio dando immediata notizia di tale determinazione sia agli aggiudicatari della gara sia ai concorrenti alla stessa. BONELLI ZANELLA Presentatore

On. ANGELO BONELLI