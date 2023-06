DEGASPERI (ONDA) * SEDE 118 TRENTO: « 4 BOX INUTILIZZABILI PER SARACINESCHE GUASTE, INDICATORE DEL DISINTERESSE PER EMERGENZA ED OPERATORI »

11.36 - mercoledì 7 giugno 2023

Egregio Signor Walter Kaswalder Presidente del Consiglio Provinciale – SEDE – Interrogazione n. 4608

Sede 118 Trento, quattro box inutilizzabili per le saracinesche guaste. Un chiaro indicatore del disinteresse per l’emergenza e per i suoi operatori

Ci giunge segnalazione che da mesi, nel cortile di via Orsi a Trento, sede del 118, quattro box ambulanza sono inutilizzabili. Come testimoniano le foto, l’attuale situazione vede mezzi costosi esposti agli agenti atmosferici e al caldo perché i portelloni automatici dei garage sono guasti.

Due box sono chiusi con serranda bloccata mentre altri due hanno il portellone automatico aperto ma utilizzabile solo manualmente, e quindi sempre spalancato per evitare il rallentamento degli interventi. Una situazione che denota la sempre più scarsa attenzione per l’attività di soccorso con ambulanza e rappresentativa della considerazione che Assessorato, Dipartimento Salute e APSS hanno per il fondamentale e insostituibile settore dell’urgenza e dell’emergenza su gomma.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. quali tempistiche si prevedano per il ripristino dei box;

2. come si intenda ovviare al problema per la salvaguardia dei mezzi nel frattempo;

3. come mai si è dovuti arrivare a 4 portelloni rotti prima che si avviasse l’intervento.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi