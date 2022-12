DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) E MASÈ (LA CIVICA) * SCUOLE PARITARIE: « RINCARI ED INFLAZIONE, OK DALLA GIUNTA PAT PER IL SOSTEGNO»

12.04 - martedì 20 dicembre 2022

DALZOCCHIO (LEGA SALVINI TRENTINO): “SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE COLPITE DAI RINCARI”.

“In occasione dei lavori per l’approvazione della Manovra di bilancio provinciale, erano stati sentiti in Prima Commissione i rappresentanti di FIDAE (Federazione rappresentativa delle scuole cattoliche primarie e secondarie), i quali avevano esposto le difficoltà delle scuole paritarie cattoliche nell’affrontare i rincari e l’inflazione galoppante.

Trattandosi di una parte importante dell’offerta educativa della PAT e ritenendo fondamentale garantire la possibilità di una scelta libera ed effettiva alle famiglie per l’educazione e la formazione dei propri figli, le scriventi hanno ritenuto di proporre due emendamenti. Il primo – a sola firma della Capogruppo Lega Mara Dalzocchio – era volto a garantire annualmente il contributo alle scuole paritarie, mentre il secondo – con seconda firmataria la consigliera Vanessa Masè de La Civica – richiedeva il riconoscimento di stanziamenti per 1,2 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2023-2025.

Il Presidente Fugatti e la giunta, sensibili al tema dell’educazione e attenti alla libertà di scelta delle famiglie in materia, hanno accolto il riconoscimento del contributo e confermato gli stanziamenti richiesti e la copertura dell’impegno per gli anni 2023, 2024 e 2025”.

E’ quanto affermato in una nota dalla Capogruppo provinciale Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio e dalla Capogruppo provinciale La Civica Vanessa Masè