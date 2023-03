APT ALPE CIMBRA (TN) * “100 KM DEI FORTI“: « UN EVENTO IMMANCABILE, PER CHI VUOLE ENTRARE NELLA STORIA DELLA MTB VERA (10-11/6 »

08.36 - giovedì 30 marzo 2023

Fuoriclasse e affezionati della mtb avranno ampio sfogo dal 10 all’11 giugno sull’Alpe Cimbra, il territorio dove è nata e cresciuta la storica manifestazione trentina 100 Km dei Forti – 1000Grobbe Bike Challenge che quest’anno festeggerà la 27.a edizione. La 100 Km dei Forti rappresenta una delle prove più longeve in Trentino e una corsa irrinunciabile per i bikers più arditi. Il contest è davvero aperto a tutti perché, oltre al percorso più severo “Marathon” di 94,5 km condito con ben 2398 m di dislivello, ci sarà il percorso “Classic” di 50 km che, in compagnia della Nosellari Bike (33,7 km e 966 m di dislivello), farà vivere a tutti gli appassionati un appuntamento da non perdere completando il 1000Grobbe Bike Challenge. I partecipanti della Nosellari Bike di sabato 10 giugno e coloro i quali opteranno per il “Classic” il giorno dopo saranno in lizza per aggiudicarsi il premio della speciale classifica 1000Grobbe Bike Challenge.

L’Alpe Cimbra è una terra millenaria di confine, che conserva e valorizza autentiche tradizioni nei villaggi alpini. Da anni seduce per la sua natura e la sua storia i ciclisti professionisti del Giro d’Italia che si sono dati battaglia in passato sulle strade di Folgaria, a Passo Coe e a Lavarone, con quest’ultima località ad ospitare proprio l’anno scorso l’arrivo della 17.a tappa vinta dal colombiano Santiago Buitrago. L’Alpe Cimbra sarà protagonista del Giro d’Italia anche nel 2023: martedì 23 maggio la carovana rosa passerà a Serrada (1250m), nel comune di Folgaria e sarà uno dei primi “tapponi” di difficoltà massima.

Nessuno si farà mancare il doppio appuntamento sull’Alpe Cimbra di fine primavera. Rimangono ancora pochi giorni per approfittare della quota più vantaggiosa per iscriversi all’eccezionale 27° edizione: fino a venerdì 31 marzo la tariffa per la 100 Km dei Forti Marathon o Classic sarà valida al costo di 35€, mentre la Nosellari Bike è fissata ad un costo di 30€. Chi volesse iscriversi invece al 1000Grobbe Bike Challenge dovrà pagare una quota di 45€.

Con l’arrivo della bella stagione sale la voglia di praticare sport all’aria aperta in contatto con la natura. La 100 Km dei Forti è…forte tutto l’anno perché offre uno spettacolare trail da vivere in ogni stagione, adatto non solo ai bikers esperti, ma anche ad escursionisti e ciclo viaggiatori che vogliono pedalare in mezzo ai pascoli e lungo le caratteristiche strade rurali in uno dei paesaggi più belli del Trentino. Grazie ad un tracciato perfettamente segnalato tramite indicazioni in legno permanenti, tutti si possono divertire scoprendo i territori di Folgaria, Lavarone e Luserna sfidando gli emozionanti 3150 m di dislivello di trail. Sul sito dell’evento nella sezione “Dove dormire” si può trovare un elenco dei vari Bike Hotel dislocati in zona, ideali per tutti i ciclisti che vogliono avventurarsi sui tracciati dell’Alpe Cimbra con le due ruote.

C’è da segnarsi in agenda il weekend della 100 Km dei Forti, un evento immancabile per chi vuole entrare nella storia della mtb vera.