PAT * FONDO DI GARANZIA PER LE PMI: « INCONTRO DOMANI IN VISTA DELL’AVVIO DELLA SEZIONE SPECIALE PROVINCIALE »

Fondo di garanzia per le pmi: incontro domani in vista dell’avvio della sezione speciale provinciale. Appuntamento in Sala don Guetti di Cassa Centrale alle 10.30.

Convegno domani – giovedì 13 febbraio , alle 10.30, nella sala don Guetti di Cassa centrale delle Casse Rurali, in via Segantini 5, a Trento – in vista della prossima attivazione della Sezione speciale del Fondo centrale di Garanzia finanziata dalla Provincia autonoma di Trento., All’evento di “lancio” di questo nuovo strumento per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese parteciperanno, oltre all’assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento, Antonio Accetturo, responsabile Unità di ricerca Banca d’Italia – Filiale di Trento, Gianpaolo Pavia, responsabile area Sviluppo e supporto – Direzione strumenti di garanzia di Mediocredito Centrale, Marco Paissan, direttore Confidi Trentino Imprese; Michele Sartori, direttore di Cooperfidi.

Il nuovo strumento finanziario scaturisce dall’accordo siglato a dicembre fra il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dell’Economia e delle finanze e la Provincia autonoma di Trento. L’intesa prevede l’istituzione di una Sezione speciale provinciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con un contributo della Provincia di 5 milioni di euro, utilizzato per facilitare ulteriormente il reperimento di liquidità da parte delle pmi, con modalità differenziate per operazioni finanziarie di importo inferiore o superiore ai 300.000 euro.