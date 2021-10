ON. BIANCOFIORE (CORAGGIO ITALIA) * ELEZIONI: « STOP A DERBY SALVINI-MELONI, FARE SQUADRA PER SOSTENERE I CANDIDATI DI CENTRO DESTRA AI BALLOTTAGGI »

Salvini e Meloni in queste ore dovrebbero somatizzare l’espressione latina usata da Pio XI: Simul stabunt, simul cadent. “Insieme si sta, insieme si cade”. E anche Berlusconi dovrebbe silenziare dirigenti che – Calabria a parte, dove il risultato era scontato, hanno portato FI ovunque all’irrilevanza. A partire dalla loro Roma. FI che a guida Berlusconi e l’anima del’94 viceversa, avrebbe ancora grandi potenzialità.

Salvini e Meloni ora dovrebbero smentire tutte le divisioni che hanno portato l’involuzione della coalizione a favore delle sinistre e marciare uniti ovunque per sostenere i candidati di centro destra ai ballottaggi. A partire da Roma, nella quale bisogna conquistare gli elettori di Raggi e Calenda. Amicizia vera, cuore, passione davanti alle legittime ambizioni.

Fare squadra deve essere il leit motiv, per parafrasare una nota frase elettorale: Yes we can, si si può fare. Ricordiamoci che il vero vincitore di queste elezioni è l’astensionismo e che ora bisogna riportare al voto quel popolo di centro destra che è un sentimento unitario che i partiti devono imparare a cogliere.

Come si deve imparare a scegliere i migliori per le elezioni qualunque partito della coalizione appartengano, perchè il voto di ieri dimostra che la gente sceglie le persone.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare CI e membro della dirigenza nazionale