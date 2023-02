ON. AMBROSI (FDI) * ELEZIONI REGIONALI: « CENTRODESTRA DA ROMA A MILANO, LEZIONE DI UNITÀ CHE TRENTO NON PUÒ IGNORARE »

12.06 - mercoledì 15 febbraio 2023

CENTRODESTRA, DA MILANO E ROMA LEZIONE DI UNITA’ CHE TRENTO NON PUO’ IGNORARE.

Il risultato delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio, la netta, nettissima, vittoria del centrodestra costituisce, per il nostro schieramento politico, un’affermazione solenne e al contempo un’indicazione chiara per il futuro: quella della necessaria unità dello schieramento, al Nord come in altre importanti aree del Paese.

Tale unità difatti, prima ancora che scelta politica su cui basarsi, è anzitutto unità spirituale e istintiva profondamente stratificata da decenni nella base nostro elettorato, elettorato che chiaramente con chiarezza ci ha ancora una volta chiesto, a Milano come a Roma, di essere uniti e ci premia proprio perché lo siamo, a differenza della sinistra. Lo stesso elettorato non apprezzerebbe, e anzi giustamente ci punirebbe, in caso contrario.

Che senso perciò potrebbe avere, dopo aver vinto ovunque, voler sperimentare a Trento strade diverse in spregio a quell’unità che la nostra gente sente e richiede? La domanda dobbiamo a questo punto porcela seriamente, alla luce di deplorevoli strappi e accelerazioni verso il voto alle prossime elezioni per la nostra Provincia.

Davvero ha senso, politicamente parlando, voler allargare la maggioranza ad altre forze senza prima aver stabilito nel centrodestra e con tutto il centrodestra il cammino da percorrere?

Davvero è verosimile tentare di escludere da un’intesa Fratelli d’Italia puntando così ad umiliare il partito che, oltre che alle recenti elezioni politiche, si è appena affermato come di gran lunga primo partito della Nazione e della coalizione nelle due principali regioni italiane?

Da parte nostra, con coerenza, si è sempre ricercato un percorso unitario con gli alleati tradizionali. Abbiamo messo in campo e a disposizione le migliori energie e proposto, per la presidenza, una candidata, come Francesca Gerosa, che vanta curriculum ed esperienze di assoluto rilievo.

Credo che i risultati del voto di ieri debbano perciò suggerire a tutti la necessità di incontrarsi su basi di reciproco rispetto.

Non scartiamo l’ipotesi di un Fugatti bis, come sempre detto, ma nemmeno si può aprioristicamente dire no al nostro nome, al nome, ripeto, del primo partito trentino e italiano.

Una sola cosa va a mio avviso tassativamente evitata: presentarsi alle elezioni divisi, perché sarebbe un messaggio gravissimo, anche a livello nazionale, sarebbe un favore assurdo a una sinistra a pezzi che perde ovunque e non si capisce il motivo per il quale dovremmo rischiare di lasciarla vincere qui, in casa nostra, per le nostre divisioni.

La storia dell’alleanza di centrodestra a livello nazionale ci insegna che, alla fine, a Roma, i vertici della coalizione trovano sempre o quasi sempre gli accordi finali sulle candidature, riuscendo sbrogliare situazioni che a livello locale sembravano sovente irrisolvibili.

Il mio auspicio è non attendere che debba essere Roma a togliere le castagne dal fuoco al centrodestra trentino: possiamo e dobbiamo parlarci qui, partendo necessariamente dal nucleo originario della coalizione nella sua totalità, per una soluzione coerente, seria, credibile e soprattutto unitaria. Dopo il tempo delle schermaglie quotidiane, sta adesso arrivando il tempo delle scelte e della necessaria responsabilità, ed è doveroso prenderne atto, nelle azioni, e anche nei toni, da parte di tutti.

On Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi