FDI – ROVERETO (TN) * ATTIVITÀ TERRITORIALI: « ORGANIZZATA UNA SERATA IN RICORDO DI DIONISIO LIOTTO, L’EX PARACADUTISTA DELLA BRIGATA FOLGORE PROTAGONISTA IN UNA DISPERATA BATTAGLIA AD EL ALAMEIN »

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Rovereto ha dato inizio in questo periodo ad un ciclo di incontri di tipo storico-culturale inteso a documentare ai giovani che si avvicinano ai valori della Destra il vissuto di persone che in tempi lontani hanno interpretato con coraggio una difficile militanza politica per difendere quei valori. Con queste premesse è stato organizzata recentemente una serata in ricordo di Dionisio Liotto ex paracadutista della Brigata Folgore protagonista in una disperata battaglia ad El Alamein e sempre rimasto fedele alla Patria e della famiglia. Un pubblico numeroso assieme alle figlie ed alla sorella di Liotto ha partecipato a quella serata svoltasi al centro civico del Brione.

Sempre nel solco della rievocazione di eventi e vicende anche locali, il Circolo FdI di Rovereto rende omaggio oggi a Giorgio Pisoni , fortunatamente vivo e vegeto, premiandolo con una medaglia d’oro al merito per una militanza politica che iniziata da giovanissimo negli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso continua tuttora in Fratelli d’Italia. Dopo un saluto del Presidente del Circolo Giuseppe Di Spirito sono intervenuto personalmente nella mia qualità di vecchio compartecipe a tante lotte politiche condotte insieme, per tratteggiarne i lineamenti umani, identificando in Giorgio Pisoni una persona da sempre in lotta per difendere i suoi convincimenti di fedeltà alla Patria, al Cattolicesimo, alla Famiglia ed alla Tradizione.

Questi convincimenti Giorgio Pisoni non li ha mai traditi e li ha difesi anche di fronte a minacce non solo verbali. Ha sempre preteso rispetto per le sue idee e per le progettualità di Partiti come il MSI prima e Alleanza Nazionale in un secondo tempo, mai travalicando comunque i limiti della violenza. Quindi al figlio Manolo consigliere circoscrizionale a Lizzana, è stata consegnata per il padre una medaglia d’oro con una pergamena illustrativa per la generosità, il coraggio e la fedeltà senza riserve ai valori fondamentali della destra.

Presenti alla manifestazione il dott. Francesco Barone Dirigente Nazionale membro dell’assemblea nazionale del Partito , il vice-Commissario Provinciale Cristian Zanetti, la Presidente del Circolo FdI di Mori avv. Paola Depretto , con il Consigliere Comunale di Mori Ernesto Goi e l’ex dirigente provinciale del MSI Luigi Bertolini, autore di un applaudito intervento, presenti naturalmente il Presidente del Circolo di Rovereto Giuseppe di Spirito, il vice Presidente Renzo Bonafini, con una folta rappresentanza del direttivo del Circolo.

La manifestazione sarà ripetuta in primavera con la presenza di Giorgio Pisoni, anche per ricordare analoghi meriti di tanti altri storici militanti i il coraggio di tante altre persone unite solo da sentimenti di fedeltà e amor di patria, che oggi vengono quasi sempre dimenticati nel clima ipocrita del politicamente corretto.

Giuseppe Di Spirito – Presidente del circolo di Rovereto Fratelli D’Italia

Pier Giorgio Plotegher – Presidente Onorario e capogruppo in consiglio comunale.