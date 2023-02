ITAS MUTUA * CERTIFICAZIONE RATING FITCH: « L’AGENZIA HA VALUTATO POSITIVAMENTE I NOSTRI RISULTATI, CONFERMATO IL RATING BBB E MIGLIORATO L’OUTLOOK IN POSITIVO.»

11.54 - mercoledì 15 febbraio 2023

L’agenzia di rating Fitch migliora il giudizio su ITAS Mutua. Assegnato outlook positivo al confermato livello di rating BBB. Nonostante l’incertezza e l’instabilità che ha caratterizzato i mercati finanziari per tutto il 2022, l’Agenzia di rating internazionale Fitch ha valutato positivamente i risultati di ITAS e le misure manageriali adottate che hanno permesso di elevare il grado di resilienza rispetto agli scenari avversi che si sono manifestati con grande intensità, confermando il rating BBB e migliorando l’outlook in positivo.

A premiare la Compagnia, ha contributo in particolare l’elevato livello di solvibilità con un giudizio sulla qualità del capitale che nei parametri dell’Agenzia di rating risulta “very strong”, nonché gli equilibri tecnici sistematicamente positivi.

L’amministratore delegato e direttore generale Alessandro Molinari ha espresso una decisa soddisfazione per il nuovo giudizio, che premia il grande lavoro di squadra fatto negli ultimi anni e che ha permesso un consolidamento del capitale di vigilanza e un progressivo rafforzamento degli indicatori industriali.

“Il possesso di un capitale forte, che continueremo ulteriormente a perseguire, è naturalmente il requisito base per soddisfare al meglio e con tempestività le esigenze dei propri soci assicurati” – commenta Molinari. La Mutua, che in quanto tale non conta azionisti tra le fila dei propri soci, può contare su un progres- sivo e sistematico rafforzamento del proprio patrimonio per effetto della capitalizzazione di risorse versate nel fondo di garanzia e di utili accantonati a riserva. Il presidente Giuseppe Consoli ha espresso soddisfazione per l’importante giudizio che “attesta la validità delle linee industriali deliberate dal Consiglio di Amministrazione e il conseguente percorso di realizzazione.

Questa certificazione testimonia ancora una volta la solidità della Mutua e la sua capacità di rappresentare un importante partner di sviluppo sociale ed economico in tutti i territori nei quali opera da oltre 200 anni” – conclude Consoli. La storica compagnia assicurativa trentina, che vanta una radicata rete di agenzie su tutto il territorio nazionale e importanti accordi di bancassurance, oggi risulta anche tra i leader del settore nell’instant insurance e dei sistemi di pagamento digitali.