ON. AMBROSI (FDI) * BALLOTTAGGIO ROVERETO (TN): «FOSSI ROVERETANA VOTEREI GIANPIERO LUI, IL POPOLO DI CENTRODESTRA DEVE STARE UNITO»

17.44 - martedì 28 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Al mercato di Rovereto ho incontrato stamattina Gianpiero Lui, che sfiderà al ballottaggio il sistema della sinistra di potere di Giulia Robol. Un ballottaggio del tutto aperto, che per la verità non mi sarei assolutamente aspettata così contendibile.

Sia da parte della stampa sia stamattina al mercato tutto un continuo chiedermi per chi bisogna votare al ballottaggio, un ballottaggio molto importante per il Trentino. Ne approfitto per chiarire volentieri il mio punto di vista: fossi roveretana non avrei il minimo dubbio, da donna di destra e alternativa al potere del Pd voterei Gianpiero Lui. Il popolo di centrodestra deve stare unito, è una lezione che la nostra base ci insegna sempre e che dobbiamo ascoltare.

Invito perciò tutte le roveretane e i roveretani alle Europee dell’8 e 9 giugno a votare Fratelli d’Italia, a dare a me la preferenza, e al ballottaggio delle comunali votare contemporaneamente per Gianpiero sindaco: dopo troppi anni di inerzia stavolta la città può davvero cambiare! Stamattina Gianpiero l’ho incontrato per caso, al mercato durante un volantinaggio elettorale.

Spero di tornare appositamente a dargli una mano appena la campagna per le Europee me ne darà il tempo. Forza Gianpiero! E forza Rovereto!”. Così sulla sua pagina Facebook Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia e candidata alle Elezioni Europee nel collegio del Nord Est.