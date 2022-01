APT VALSUGANA (TN) * CAMMINATE CON CIASPOLE: « PERFETTE PER CHI VUOLE PROVARE UN SUGGESTIVO TREKKING INVERNALE, IN UNA LOCATION DA SOGNO »

10:07 - 17/01/2022

Passeggiare sulla neve, senza inciamparsi né cadere…con le ciaspole è possibile.

Cosa sono le ciaspole? “Ciaspole” è il nome dialettale delle racchette da neve… una volta vere e proprie racchette con le corde, ora invece strumenti di vari materiali innovativi che permettono di “galleggiare” sul manto nevoso.

Curiosità: nella valle del Tesino il nome dialettale si trasforma in “caspe”.

Per fare un semplice trekking invernale con le ciaspole non è necessario avere una buona preparazione atletica: tutti possono provare a ciaspolare ed immergersi nella natura per godersi la magia delle montagne e scoprire angoli nascosti dove gli animali lasciano le loro impronte.

Per chi vuole provare una tipica suggestiva ciaspolata trentina, durante l’inverno vengono anche organizzate delle uscite serali o in notturna con cena o degustazione nei locali tipici.

