PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CENTRO LAVIS – VACCINAZIONI BAMBINI DA 5 E 11 ANNI: « IN MATTINATA ESEGUITE 400 INOCULAZIONI, ENTRO QUESTA SERA SI PREVEDE DI SUPERARE QUOTA 650 »

16:13 - 18/12/2021

L’assessore Segnana ha visitato il centro vaccinale di Lavis. Oggi l’attività è dedicata ai bambini tra cinque ed 11 anni.

I bambini tra i cinque e gli 11 anni che oggi si stanno recando, accompagnati dai familiari, a farsi vaccinare contro il Covid, trovano ad accoglierli tanti volontari impegnati a rendere l’esperienza più piacevole. Al centro allestito a Lavis, in via Giuseppe di Vittorio 24, presso la sede della Protezione civile, l’attività proseguirà per tutto il giorno, fino alle 20. Questa mattina l’assessore alla salute Stefania Segnana ha fatto visita al centro vaccinale di Lavis.

“Ho creduto fosse importante recarmi di persona – sottolinea l’assessore Segnana – per vedere come si sta svolgendo questa giornata vaccinale dedicata ai più piccoli. L’afflusso ci conferma la risposta positiva da parte della comunità. Ringrazio quindi le famiglie che hanno aderito e i numerosi volontari che sono impegnati in vario modo a rendere più allegra questa esperienza per i bambini, accogliendoli e consegnando loro anche un attestato di merito. Rivolgo poi un sentito ringraziamento alla Cooperazione trentina e alle numerose realtà che hanno aderito a questa iniziativa. Un grazie va anche al personale sanitario che è ancora impegnato nella sfida di contrastare la pandemia. L’attività dedicata ai bambini arriva infatti dopo giorni molto impegnativi per la maratona vaccinale che si è appena svolta”.

Dopo le prime somministrazioni di ieri a Rovereto, la campagna vaccinale dei bambini tra i 5 e gli 11 anni prosegue oggi ma andrà avanti anche nei prossimi giorni. Per le prenotazioni ci si deve rivolgere al Cup-online di Apss, anche se oggi al centro allestito a Lavis si può accedere anche senza prenotazione durante tutta la giornata.

Alle 14.00 di oggi le prenotazioni per le vaccinazioni dei bambini da 5 e 11 anni, che si faranno nelle diverse sedi sul territorio trentino, sono arrivate al numero di 2.173. In mattinata a Lavis sono state fatte circa 400 vaccinazioni. Entro questa sera si prevede di superare quota 650.

Per evitare assembramenti si richiede che i bambini siano accompagnati da un solo genitore e si raccomanda di presentarsi all’appuntamento puntuali, non più di cinque minuti prima. Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, di portare con sé la tessera sanitaria del minore, il modulo per il consenso alla vaccinazione già compilato e la scheda anamnestica che si consiglia di stampare fronte-retro (scaricabili qui:).