MINORANZE CONSILIARI – ROVERETO (TN) / MOZIONE * SMR SRL: « CHIEDIAMO CON URGENZA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER DISCUTERE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA »

Mozione. Smr Srl. A seguito della seduta consiliare di data 20.07.2021, si è deliberato l’affidamento in house a SMR S.r.l. del servizio pubblico locale della gestione della sosta a pagamento in struttura, sulle strade e aree nel Comune di Rovereto e del servizio pubblico della gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza del Comune di Rovereto.

Come emerso nel corso della suddetta seduta consiliare, è di urgente esigenza che il Consiglio Comunale abbia un aggiornamento completo sulla SMR Srl, a seguito della trasformazione societaria deliberata nel 2019, con particolare riguardo alla situazione economico-finanziaria della società partecipata, alla sua struttura organizzativa attuale e futura, alla realizzazione del piano industriale approvato dal Consiglio Comunale con proprie delibere nel 2017 e 2018, alle modalità di esercizio del c.d. controllo analogo da parte del Socio con particolare riguardo alla gestione della crisi economica – conseguenza della pandemia da Covid-19 – e le sue ricadute sul bilancio dell’esercizio 2020 e le misure di sostegno, adottate dal Socio nei confronti della sua società in-house, orientate a neutralizzare gli effetti derivanti dalla pandemia.

Tutto ciò premesso,

si richiede con urgenza la convocazione del Consiglio Comunale per la discussione di quanto sopra esposto relativamente alla società partecipata SMR Srl, con la presenza del Direttore Generale del Comune di Rovereto, del Presidente e dei componenti del Consiglio d’Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale e di revisione dei conti, organi nominati dal Consiglio Comunale, e dei professionisti (avvocati e commercialisti) che sono intervenuti quali consulenti nell’iter della trasformazione.

I Consiglieri comunali

Pozzer, Angeli, Divan, Luzzi, Mullici, Zucchelli, Galli, Veronesi, Gaifas, Plotegher

Gent.ma Signora

Presidente del Consiglio Comunale

Comune di Rovereto

I sottoscritti consiglieri comunali chiedono la discussione urgente in Consiglio Comunale della mozione allegata e presentata in data 21.07.2021 in tema di SMR Srl.

