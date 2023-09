LEGA SALVINI PREMIER * RADUNO: « LIBERI ED IDENTITARI, SABATO 16/9 A PONTIDA LA GENERAZIONE CHE NON SI ARRENDE »

16.30 - martedì 12 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Sabato 16 settembre si alzerà il sipario su Pontida 2023, il tradizionale raduno della Lega. La giornata è organizzata e sarà interamente dedicata ai giovani della Lega. Dalle ore 16.00 nell’Area Feste di Via Convento avranno inizio i dibattiti politici. Confronto aperto sul futuro dei giovani tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il coordinatore della Lega Giovani Luca Toccalini. A seguire altri dibattiti tra i giovani eletti a ogni livello istituzionale.

La serata prevede musica dal vivo, intrattenimento e ristoro. A raccontare lo spirito dell’evento è Luca Toccalini che dice: “A sinistra ci vorrebbero tutti uguali, senza identità, senza tradizioni, omologati al pensiero unico. Sabato, a Pontida, racconteremo i nostri progetti e le nostre idee per tornare a far sognare le nuove generazioni, insieme a 1000 giovani da tutta Italia. Saranno con noi anche i Ministri Salvini e Valditara, punti di riferimento di quella generazione che non si arrende”.

Lega Salvini Premier