MINISTRO CALDEROLI * AUTONOMIE TRENTO E BOLZANO: « FUGATTI E KOMPATSCHER, PER LORO LA RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRARE È CONCETTO FONDAMENTALE »

19.25 - martedì 12 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Consiglio a tutti la lettura degli odierni interventi dei presidenti Fugatti e Kompatscher. Sia a coloro che sostengono l’Autonomia differenziata, sia ai suoi detrattori e a chi ancora parla di spacca-Italia. Dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, che hanno sottoscritto in queste ore accordi col Governo per lo sviluppo e la coesione, si ribadisce con forza un concetto fondamentale: la responsabilità di saper amministrare. L’esperienza di questa terra, e in particolare dallo storico esempio dell’Alto Adige e della sua crescita grazie allo statuto speciale, sono un esempio virtuoso della potenzialità che l’autonomia può sprigionare, nell’interesse dei cittadini e di tutto il Paese”.

Lo scrive attraverso i suoi canali social il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, rilanciando le dichiarazioni di Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher al momento della firma dei rispettivi accordi col Governo per lo sviluppo e la coesione con le Province Autonome di Trento e Bolzano.