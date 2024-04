MIMIT * STELLANTIS: URSO, « MIRAFIORI AL CENTRO DELLA SECONDA RIUNIONE, A TORINO SERVE UN NUOVO MODELLO IN LINEA CON IL MERCATO ITALIANO »

14.19 - mercoledì 3 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Stellantis, Mirafiori al centro della seconda riunione per l’analisi dei siti produttivi. Urso: a Torino, dove è nata l’industria italiana dell’auto, serve un nuovo modello in linea con il mercato italiano.

Si è tenuto questa mattina a Palazzo Piacentini, sede del MIMIT, il secondo incontro per l’analisi degli stabilimenti produttivi di Stellantis in Italia, incentrato sull’impianto di Mirafiori di Torino. Il tavolo, presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha visto la partecipazione del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dei rappresentanti dell’azienda, dell’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Italiana Automotive) e delle organizzazioni sindacali.

“Dall’incontro di oggi è emersa una posizione condivisa del sistema Piemonte e del sistema Italia sulla necessità di rilanciare lo stabilimento di Mirafiori per arrivare a produrre almeno 200 mila vetture”, ha sottolineato Urso, che ha poi evidenziato che “in questo modo si renderebbe realistico l’obiettivo, più volte confermato dall’azienda, di un milione di veicoli realizzati da Stellantis sul territorio nazionale”. Il ministro ha chiesto poi chiarezza su “come e in quanto tempo l’azienda pensi di raggiungere questo intento e soprattutto che impatto avrà sull’indotto e sull’occupazione”.

Urso ha infine spiegato che “con le altre istituzioni ha condiviso la richiesta che venga prodotto nel sito di Mirafiori almeno un altro modello che risponda alle esigenze del mercato italiano”, sottolineando come “al momento a Torino si producano modelli come la 500 elettrica o a marchio Maserati, che sono rivolti per la gran parte all’estero”.

Gli incontri proseguiranno domani, giovedì 4 aprile alle ore 13.30, con focus sul sito di Atessa.