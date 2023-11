MFE – MEDIA FOR EUROPE * ITALIA – RICAVI PUBBLICITARI TV MEDIASET « IN OTTOBRE CRESCITA 8,0%, PER NOVEMBRE ATTESO ANALOGO INCREMENTO »

09.22 - giovedì 9 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I ricavi pubblicitari TV in Italia di Mediaset, società di MFE-MEDIAFOREUROPE, hanno registrato in ottobre una crescita dell’8,0% rispetto all’ottobre 2022. E il mese di novembre, in base ai dati disponibili a oggi, dovrebbe mantenere un incremento analogo.

Sono questi i dati che Stefano Sala, amministratore delegato di Publitalia, ha anticipato oggi in un’intervista pubblicata dal quotidiano italiano “Il Sole 24 Ore”.

Amsterdam-Cologno Monzese, 9 novembre 2023