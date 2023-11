MEDIASET – “ POMERIGGIO CINQUE “ * OMICIDIO CECCHETTIN: « IL TELEFONINO DI GIULIA ERA NELL’AUTOMOBILE »

18.39 - martedì 28 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

«È stato ritrovato, perché ho verificato prima di venire qua, ho fatto una telefonata e mi hanno detto che il telefonino di Giulia era nell’automobile e quindi rientrerà in Italia». A dare la notizia è stata Grazia Longo, oggi, in diretta a Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. La giornalista pronuncia la frase riferendosi al telefono della giovane Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta che, dopo aver abbandonato il corpo della ragazza, si era dato alla fuga. Filippo è poi stato arrestato in Germania ed estradato pochi giorni fa in Italia e la sua auto è stata sequestrata per essere esaminata. Fino ad oggi non si aveva notizia del cellulare della ragazza.