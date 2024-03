PATT – SEZIONE TRENTO * « USCITA CONSIGLIERE PATTINI DAL PARTITO, RIPARTIAMO CON L’ENTRATA DI NUOVI ADERENTI NEL DIRETTIVO »

17.00 - mercoledì 20 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

La sezione Patt di Trento esprime il proprio rammarico dell’uscita del consigliere Alberto Pattini dal nostro partito per creare una nuova formazione autonomista all’interno del comune di Trento. Riteniamo che la polverizzazione in tanti piccoli gruppi, tutti con tema fondamentale l’Autonomia, non possa che far male all’Autonomia stessa. Inoltre allontana sempre più l’elettorato che si trova in difficoltà nel decifrare le differenze, spesso inesistenti, fra una formazione e l’altra e che si sente giustificato a non andare a votare visto i disinvolti cambi di casacca di chi “usa” un partito per essere eletto e, una volta ottenuta la carica, si sposta dove più gli conviene.

La sezione di Trento ha sempre dimostrato ad Alberto Pattini riconoscimento dei meriti e ha sempre cercato di coinvolgerlo negli incontri e nelle decisioni, nonostante lui raramente avesse partecipato agli incontri di sezione. Confidando in una politica fatta da persone più interessate al bene comune che al proprio, la sezione di Trento riparte con l’entrata di nuovi aderenti nel proprio direttivo. Il nuovo gruppo così creato sta lavorando con grande entusiasmo ed energia per raccogliere le istanze dei cittadini, cercare soluzioni e proporre nuove idee. Nei prossimi mesi saranno numerose le proposte della sezione, dai viaggi istituzionali, alle porte aperte in sezione, a nuove proposte e iniziative per le circoscrizioni.

La Segretaria Politica Sezione di Trento – Detassis Giordana

Il presidente Sezione di Trento – Fabiano Condini