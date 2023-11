ON. URZÌ (COMMISSARIO TRENTINO) * REPLICA A CONSIGLIERI PROVINCIALI FDI: « MAI UN VOTO CONTRO L’INDIRIZZO DEL PARTITO È VOTO DI RESPONSABILITÀ »

18.19 - martedì 28 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In relazione alla nota di quattro consiglieri provinciali di FdI del Trentino in cui si dichiara il voto in dissenso al proprio stesso partito (che solo un mese fa li ha candidati e fatti eleggere) come frutto di responsabilità, in qualità di commissario di Fratelli D’Italia del Trentino, fedele interprete della linea politica del partito di maggioranza relativa italiana che esprime il nostro presidente del consiglio dei ministri, dichiaro che mai un voto contro l’indirizzo del proprio partito è un voto di responsabilità. Possiamo anche derubricarlo a semplice errore per inesperienza, cattivo consiglio o superficialità. Ma mai è un voto di responsabilità.

Esiste un patto politico che è stato stretto fra i partiti maggiormente rappresentativi del Trentino che sino a questo momento non è stato rispettato per quanto riguarda la nomina a vicepresidente di un rappresentante di Fratelli D’Italia. FdI rispetta i patti e sempre li ha rispettati. Anche quando ha deciso di ritirare la candidatura a presidente di Francesca Gerosa per convergere sul nome di Maurizio Fugatti che si era impegnato in caso di vittoria a garantire il ticket proprio con Gerosa alla vicepresidenza.

Questo accordo non è stato rispettato. e responsabilità di chi è rappresentante di Fratelli d’Italia è garantire il rispetto di questo patto e non di potenziare a dismisura le posizioni di potere esclusivamente del partito del presidente. Si deve pensare che nello schema sinora proposto e realizzato a parità di consiglieri con Fratelli D’Italia la Lega oggi può contare su il presidente della giunta provinciale, due assessori provinciali, un consigliere in più rispetto a quelli eletti alla tornata elettorale, il presidente del consiglio regionale… solo fino adesso. Una sproporzione evidente con FDI che attende ancora il primo tassello ossia la nomina a vicepresidente di un proprio rappresentante, così come era negli accordi assunti.

La responsabilità nei confronti dei Trentini e dell’autonomia sta nel rispetto degli accordi, l’autonomia stessa è frutto di un accordo che mai nessuno potrebbe accettare potesse essere messo in discussione unilateralmente. Lo stesso deve accadere per gli accordi fra i partiti.

Quindi prendiamo atto dell’errore di valutazione di alcuni consiglieri provinciali nella votazione contro gli indirizzi del partito che hanno creato pregiudizio al ruolo di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione.

L’incidente sarà superato, ovviamente con i debiti interventi che attengono le dinamiche di garanzia interne alla partito a tutela del codice etico sottoscritto da tutti gli aderenti al partito, ma la centralità del tema oggi come ieri è prioritariamente la vicepresidenza della giunta provinciale. Tutti i dirigenti, gli eletti e i militanti del partito sono chiamati a fare rispettare i patti assunti dai nostri partner.

E ieri al contrario si è eletto un presidente del consiglio regionale del partito del presidente Fugatti senza che fosse risolto il problema a monte, interno alla coalizione. E questo non è segno di responsabilità. Nè verso FdI nè verso i trentini. Al massimo verso Fugatti e la Lega.

*

Alessandro Urzì

Commissario provinciale Fratelli d’Italia Trentino