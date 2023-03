MASE * METANO: MINISTRO PICHETTO, « DAL 1 APRILE RIDUZIONE DI 4 CENTESIMI DEL COSTO ALLA POMPA »

09.56 - mercoledì 1 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Metano: Pichetto, dal 1 aprile riduzione di 4 centesimi del costo alla pompa

Roma, 1 marzo 2023 – Dal 1 aprile scenderà di circa 4 centesimi al chilo il costo alla pompa del metano da autotrazione. Si tratta della conseguenza del taglio del contributo “fondo bombole metano”, che ridotto del 35 percento passa dall’attuale 0,062 a 0,040 di euro al metro cubo. Lo ha reso noto SFBM (Servizi Fondo Bombole Metano SpA), con una comunicazione trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

“È una buona notizia: un piccolo vantaggio per gli automobilisti che contribuisce ad alleviare il peso dei costi dei carburanti”, ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto. “Un ulteriore tassello – ha aggiunto – della strategia del Governo per contenere i prezzi dell’energia in un momento particolarmente delicato per il Paese”.