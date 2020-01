RAI 1 * “ DREAMS ROAD “: « TRE EPISODI PER UN VIAGGIO EUROPEO SULLE STRADE DI GERMANIA, POLONIA, LITUANIA, LETTONIA ED ESTONIA »

Dreams Road. Tra la Baviera e la Sassonia. Tre episodi per un viaggio europeo sulle strade di Germania, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia. Emerson e Valeria, sabato 1 febbraio alle 11,30 su Rai1, iniziano la puntata di Dreams Road in sella alle loro motociclette sulle strade della Baviera, il land più meridionale della Germania, regione con paesaggi suggestivi e città come Monaco di Baviera, ricca d’arte e musei. Da Monaco il viaggio prosegue verso nord fra montagne, foreste, laghi e cittadine come Ratisbona o Regensburg, patrimonio dell’Unesco e Bayreuth. Dalla Baviera si prosegue in Sassonia, il bundesländer dalla storia più complessa del Paese e, al tempo stesso, una delle zone culturalmente più importanti del Vecchio Continente. Emerson e Valeria visitano la città di Lipsia e di seguito Dresda, capoluogo della Sassonia, elegante e regale. L’episodio si conclude nel parco nazionale della Svizzera sassone, prima di proseguire in direzione della Polonia.