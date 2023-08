MARCO RIZZO (DEMOCRAZIA SOVRANA) * SICUREZZA: « LE CARCERI ITALIANE E TRENTINE NON FUNZIONANO, SERVE UNA RIVOLUZIONE »

13.46 - mercoledì 23 agosto 2023

LE CARCERI ITALIANE NON FUNZIONANO. QUELLE TRENTINE IDEM. SERVE UNA RIVOLUZIONE.

L’aggressione a morsi di un’agente della polizia penitenziaria da parte di una detenuta è il secondo grave episodio nello stesso mese. Lo scontro tra le due donne poteva avere ben altre conseguenze. Non basta la denuncia e la solidarietà.

Tutti sanno come versano e condizioni materiali ed infrastrutturali delle carceri italiane, i disagi della popolazione carceraria e quelli, ancora più grandi, degli agenti che ne garantiscono la sicurezza. Come è evidente il Trentino non si sottrae a questa condizione nazionale.

Le carceri sono uno degli elementi della sicurezza nel nostro Paese. Serve certezza della pena, lavoro, grandi investimenti per le strutture e, soprattutto, per il personale. Invece stiamo ancora ad acquistare, al costo di miliardi di euro centinaia di carri Leopard 2 dalla Germania.

Marco Rizzo

Candidato Presidente della Provincia di Autonoma di Trento – Democrazia Sovrana