MANICA (PD) * MANIFESTAZIONI PISA: « MANGANELLI SU RAGAZZI E RAGAZZE? NON È NÉ GIUSTIFICABILE NÉ ACCETTABILE »

18.41 - sabato 24 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Quello che è successo durante le manifestazioni di Pisa: i manganelli sui ragazzi e le ragazze non è giustificabile né accettabile. Quelle immagini devono indignare chiunque creda nei valori base di una democrazia. È il fallimento di chi doveva garantire la sicurezza di quelle manifestazioni e di quegli stessi ragazzi e ragazze. Un segnale inquietante che chi ha a cuore i fondamenti della democrazia su cui si regge la nostra comunità non può accettare. Così come ha commentato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni”.

Il Partito Democratico, il Gruppo Consiliare Provinciale e i Giovani Democratici sono a fianco di quei ragazzi e di quelle ragazze, della piazza di ieri sera e delle istituzioni che devono immediatamente reagire, individuare i responsabili e garantire che questo uso gratuito della violenza non possa avere domicilio nella nostra democrazia.”