MANICA (PD) * AUTO PORSCHE – PRESIDENTE “PATRIMONIO TRENTINO“: « LA SOCIETÀ È SULL’ORLO DELL’ABISSO, NON È IN GRADO DI REPERIRE UN MISERO GARAGE PER PARCHEGGIARE LA “MACAN“ »

15:50 - 1/12/2021

Siamo veramente all’emergenza. “Patrimonio del Trentino S.p.A.” è ormai sull’orlo dell’abisso. Non è infatti più in grado di reperire, nel vasto panorama del patrimonio immobiliare pubblico che amministra e gestisce, nemmeno un misero garage per parcheggiarvi la modesta Porsche Macan frutto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria e che, gentilmente, l’ Agenzia delle Dogane e del Monopolio ha assegnato alla società per azioni stessa.

La situazione è veramente grave, al punto che il generoso presidente di “Patrimonio del Trentino S.p.A.” ha dichiarato alla stampa (“L’ Adige 1.12.2021): “Ora la Porsche la tengo nel mio garage, per evitare il rischio che la rubino.”

Come non essergli grati?

Assolutamente convinti che lo stesso presidente non pretenda ovviamente alcunché per l’alloggio dell’autovettura nel suo box privato, non possiamo che rivolgere un appello alla Giunta provinciale affinché aiuti la sua società per azioni, quindi un ente privato, a reperire sul mercato un piccolo garage ad “usum delphini”, posto che la disponibilità del presidente di “Patrimonio del Trentino S.p.A.” non potrà durare all’infinito.

*

Cons. Alessio Manica