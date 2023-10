GIOVANI DEMOCRATICI – TRENTINO * “ABITARE L’OGGI”: « CON LE EUROPARLAMENTARI MORETTI E GUALMINI, A TRENTO – VIA GIUSTI (6/10 – 18.00) »

08.49 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Venerdì 6 ottobre alle 18.00 presso la sala circoscrizionale in via Giusti 35 a Trento, i giovani del Partito Democratico del Trentino organizzano l’evento “Abitare l’oggi” sulla difficile situazione abitativa in Trentino. Saranno presenti le europarlamentari Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini e diversi ospiti di rilevanza nazionale ed europea.

In tutta Europa, la pressante questione dell’accessibilità degli alloggi ha raggiunto livelli critici, con la pandemia di COVID-19, l’invasione dell’Ucraina, la scarsità di energia e il cambiamento climatico che hanno ulteriormente esacerbato questa crisi. L’accesso ad alloggi dignitosi, efficienti dal punto di vista energetico, sociali e convenienti è un diritto che deve essere sostenuto e promosso. Nell’affrontare queste sfide dalle molteplici sfaccettature, è imperativo che l’Unione Europea attribuisca all’edilizia sociale e a prezzi accessibili una delle massime priorità della sua agenda politica.

Il tasso di case sfitte in Trentino è tra i più alti in Italia, il 47% degli immobili sono vuoti e in alcuni comuni il dato raggiunge punte allarmanti dell’80%. La situazione si è recentemente aggravata con i prezzi di case e affitti in continuo aumento.

Gli scioperi degli studenti di quest’ultimo periodo, infatti, sono la riprova di una crescente frustrazione dei giovani residenti e delle loro famiglie pesantemente colpite dall’impennata dei prezzi delle case, e non si fermano anche per via dell’inerzia di questo governo provinciale. A gravare ulteriormente in questo scenario è la situazione dell’ente provinciale per l’edilizia sociale “Itea” a causa della inefficace gestione nell’affrontare l’emergenza abitativa e dell’elevato numero di sfratti effettuati, nonostante oltre 1.000 delle sue proprietà risultino sfitte.

Il problema casa tocca tutti: studenti, lavoratori, famiglie e anziani. È evidente che l’edilizia abitativa è uno dei problemi sociali più urgenti che la nostra comunità deve affrontare. Alla luce di ciò, è necessaria un’azione politica per affrontare questa crisi in modo globale, diretto e realmente efficace. Le imminenti elezioni provinciali del 22 ottobre rappresentano un momento cruciale per determinare se l’abitazione rimarrà un diritto accessibile a tutti o diventerà un privilegio sempre più esclusivo.

Affronteremo questo problema con gli ospiti del Partito del Socialismo Europeo di Bruxelles, il giorno 6 ottobre 2023 alle ore 18:00 a Trento presso la sala auditorium in Via Giusti n. 35, assieme ad ospiti di calibro internazionale quali Alessandra Moretti (europarlamentare, PD), Elisabetta Gualmini (europarlamentare, PD), Emily Clancy (Vicesindaca di Bologna), Alison Gilliland (Consigliera comunale di Dublino), Adelina Kunst (Consigliera della regione Primorsko-goranska, Croazia), Yonnec Polet (Vice Sindaco Berchem Saint-Agathe, Belgio), Estrella Durà Ferrandis (Europarlamentare), e Mirko Casagrande e Valentina Mustaffi (candidati dei Giovani Democratici nella lista PD Trentino) in un dialogo sul ruolo dell’Europa e sulle prospettive nel trovare soluzioni per combattere l’emergenza abitativa in Trentino.

Sarà possibile seguire l’evento in lingua italiana.