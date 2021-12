RICCARDO DONEI RISPONDE AL GRUPPO CONSILIARE FASSA * TAMPONI RAPIDI: « LA QUANTITÀ DISPONIBILE IN VALLE È PER CIRCA 1.000 SOMMINISTRAZIONI AL GIORNO »

Già da diverso tempo, sono state infatti intavolate trattative con diversi fornitori, in primis evidentemente le farmacie locali, con molti dei quali è stato trovato un accordo. Con alcuni invece non è stato, almeno per il momento e per motivazioni differenti, possibile trovare un punto di incontro.

Lo stato attuale dei punti di somministrazione dei tamponi in Val di Fassa, garantiti da fornitori diversi, è il seguente:

250 Moena

300 Passo San Pellegrino

Nessuno a Soraga

Nessuno a Vigo di Fassa

260/280 Pozza di Fassa

Nessuno Mazzin

Nessuno Campitello

450/500 Canazei

per un totale di circa 1.000 potenziali somministrazioni al giorno.