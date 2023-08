LISTA FUGATTI PRESIDENTE * CAMPAGNA ELETTORALE: SPINELLI « IGNOTI HANNO STRAPPATO MANIFESTI A TRENTO, LA DEMOCRAZIA È RISPETTO DELLE OPINIONI ALTRUI »

12.44 - mercoledì 2 agosto 2023

La lista Fugatti Presidente denuncia atti vandalici nei confronti dei suoi manifesti elettorali. Ignoti hanno strappato e imbrattato manifesti a Trento.”Non è la prima volta che assistiamo a episodi simili”, ha dichiarato il capolista Achille Spinelli. “La democrazia si basa sul rispetto delle opinioni altrui, anche di quelle che non condividiamo.

Chi ha compiuto questi atti non solo ha danneggiato i nostri manifesti, ma ha anche attaccato i principi democratici su cui si basa la nostra Costituzione”. Non ci faremo intimidire”, ha concluso Spinelli. “Andremo avanti per la nostra strada con ancora più determinazione convinti che il nostro progetto renderà il Trentino un luogo migliore per tutti”.