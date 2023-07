LEGA TRENTINO * EVENTI ESTIVI: « FESTA DEL PARTITO A PIEVE TESINO CON, FUGATTI – PACCHER – SAVOI – BISESTI – SEGNANA – CATTOI – TESTOR – BORCHIA (22-23/7) »

17.34 - venerdì 21 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Festa Lega in Tesino, 22 e 23 luglio. Si apre la stagione degli eventi estivi Lega. Nei giorni di sabato 22 e domenica 23 luglio si svolgerà a Pieve Tesino, presso il teatro tenda la Festa Lega organizzata dalla sezione del Tesino.

E il primo di una lunga lista di eventi estivi che la Lega realizzerà nelle varie valli trentine, nel nome della storica tradizione di convivialità con cibi locali e presenza compatta delle istituzioni sul territorio.

La festa prenderà avvio sabato 22 alle ore 17 con i giochi di abilità e l’apertura dello spaccio bevande, dove spiccano i prodotti di Valentino Cenci, produttore vitivinicolo della Valsugana. Nel pomeriggio sarà attivo anche il food truck dei Big Brothers con le crepes dolci per grandi e piccini, in servizio per tutta la festa. Sabato sera dalle 19.00 la cucina offrirà una cena tipica trentina con vellutata di fagioli, gnocchi al sugo di coniglio, carne salada con fagioli.

Alle 20.00 i saluti istituzionali, portati dal Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, dall’on. Binelli commissario Lega Trentino e dalla on. Vanessa Cattoi, parlamentare in carica, assieme ai rappresentanti provinciali, che affronteranno i temi del territorio, con l’accento su autonomia e futuro. Dalle 20.30 scatta l’intrattenimento serale con il cabaret del duo Francofabrica e a seguire serata danzante fino alle 24 con Thomas e i vagabondi.

Domenica 23 la festa riparte dalle 9.30 con le fasi finali dei giochi e alle 11.00 l’aperitivo con la presentazione di prodotti e produttori locali assieme all’on. Martina Loss. Dalle 12.00 il pranzo in stile Tesino, con pappardelle al ragù di cervo e polenta con luganeghetta, tosela e funghi. A seguire i saluti istituzionali con l’europarlamentare Paolo Borchia, la senatrice Elena Testor e il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Paccher.

La Lega, nell’aprire il percorso estivo delle sue delegazioni partendo proprio dal Tesino, luogo d’origine di Enzo Erminio Boso, uno dei fondatori del partito, vuole offrire attraverso le feste una reale possibilità di confronto delle istituzioni con le comunità locali, degustando i prodotti delle nostre valli. La squadra Lega, compatta nelle istituzioni e sul territorio, è cosi operativa già da ora nel sostenere Fugatti presidente, verso l’appuntamento del prossimo ottobre.

Sezione Tesino

Il commissario on. Martina Loss