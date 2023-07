CORTE DEI CONTI – TN-AA * ELICOTTERI PAT: “ LA SEZIONE GIURISDIZIONALE HA RESPINTO LA DOMANDA DELLA PROCURA, DI CONDANNA NEI CONFRONTI DEI MAURIZIO FUGATTI E ALTRI “

16.35 - venerdì 21 luglio 2023

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – sede di Trento, con sentenza n. 21, depositata in data 20 luglio 2023, ha respinto la domanda di condanna nei confronti dei signori Maurizio Fugatti, Gianfranco Cesarini Sorza, Ivo Erler, Tullio Ioppi, Flavio Clementel, Emanuele Conci, Franco Sadler, Claudio Soini, Daniele Biada, quali componenti del Consiglio di amministrazione delle Cassa provinciale antincendi, ai quali era stato contestato un complessivo danno erariale di € 6.003.115,51 per i maggiori costi di noleggio di un elicottero sostitutivo derivanti dall’annullamento da parte del giudice amministrativo della procedura di acquisto senza gara alcuna di un elicottero AW 139.

La Procura regionale valuterà la possibilità di proporre appello.

