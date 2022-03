PD – TRENTINO * CARO ENERGIA: « GRAZIE ALLA NOSTRA PROPOSTA LA PAT SI È IMPEGNATA A DARE SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TRENTINE ANCHE ATTRAVERSO L’ASSEGNO UNICO »

16.48 - giovedì 10 marzo 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Consiglio provinciale ha approvato l’Ordine del giorno, proposto dal Partito Democratico nell’ambito del dibattito sul Disegno di legge 128/XVI (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche), che impegna la Giunta a intervenire sull’Assegno unico provinciale per approntare misure a sostegno delle famiglie trentine permettendo loro di fronte all’incremento del costo della vita, determinato dall’aumento del costo dell’energia e dei prodotti energetici.

Per il Partito Democratico del Trentino, infatti, nonostante gli interventi messi in campo dal Governo la situazione economica di molte famiglie trentine non solo è ancora molto grave, ma rischia pure di peggiorare ulteriormente nelle prossime settimane a causa degli eventi geopolitici e militari in corso.

Per questo i consiglieri democratici hanno ritenuto indispensabile che anche la Provincia facesse la sua parte, sfruttando appieno l’autonomia per dare supporto a quei nuclei familiari che più di altri faticano.

Grazie alla proposta Dem la Provincia si è impegnata a dare sostegni alle famiglie trentine, oltre che in ambito fiscale, anche con uno strumento agile e universalistico come l’Assegno unico provinciale.