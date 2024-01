LEGA * “OPEN ARMS“: « TANTI CASI DI ONG LASCIATE IN ATTESA, MA SOLO SALVINI A PROCESSO A PALERMO »

11.32 - venerdì 12 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

OPEN ARMS, TANTI CASI DI ONG LASCIATE IN ATTESA. MA SOLO SALVINI A PROCESSO

Matteo Salvini, nel corso delle dichiarazioni per il processo Open Arms, ha citato alcuni episodi successivi al governo Conte 1 senza che risultino procedimenti penali per reati ministeriali.

Di seguito, tutti gli episodi. Si ricorda che Salvini è a processo a Palermo per non aver concesso il POS (place of safety) per 7 giorni.

1) caso Ocean Viking: sbarco a Lampedusa il 14 settembre 2019, dopo quattro giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

2) caso Ocean Viking: sbarco a Messina il 24 settembre 2019, dopo cinque giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

3) caso Ocean Viking: sbarco a Pozzallo il 30 ottobre 2019 dopo dieci giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

4) caso Ocean Viking: sbarco a Pozzallo l’11 agosto 2021, dopo dieci giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

5) caso Ocean Viking: sbarco a Pozzallo il 6 maggio 2022, dopo nove giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

6) caso Sea Watch 4: sbarco ad Augusta il 17 maggio 2022, dopo quattordici giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

7) caso Geo Barents: sbarco ad Augusta il 19 maggio 2022, dopo otto giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

8) caso Geo Barents: sbarco a Taranto il 6 agosto 2022, dopo dieci giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

9) caso Open Arms 1: sbarco a Messina il 27 agosto 2022, dopo dieci giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

10) caso Geo Barents: sbarco a Taranto l’8 settembre 2022, dopo dieci giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

11) caso Humanity 1: sbarco a Taranto il 22 settembre 2022, dopo sedici giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

12) caso Geo Barents: sbarco a Taranto il 30 settembre 2022, dopo sette giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

13) caso Ocean Viking: sbarco a Tolone (Francia) l’11 novembre 2022, dopo sedici giorni dalla prima richiesta di POS inoltrata all’Italia.

Lo precisa la Lega