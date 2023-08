FABIO VALCANOVER * CANNABIS TERAPEUTICA: « SI AUMENTINO PATOLOGIA E PRESCRIVIBILITÀ, A CARICO APSS TRENTINO »

14.47 - mercoledì 16 agosto 2023

Chiediamo che sia ampliato il catalogo delle patologie per le quali è prescrivibile, a spese del servizio sanitario provinciale, la cannabis terapeutica. So, sappiamo della profonda ostilità che in materia (facendo di tutta l’erba …un fascio) vi è in una parte del centro destra: ricordo, per esperienza diretta, in uno dei rari momenti in cui non sono stato considerato (non veniamo considerati: plurale.. i radicali) come diceva Marco Pannella, “vieto e quindi vietato” , in un brevissimo passaggio in una Tv locale, le parole dure, ferme, rigide del Consigliere Cia riguardo la cannabis terapeutica.

Ma ricordo anche, a me stesso ed alla odierna maggioranza, le chiarissime parole dell’allora Consigliere di minoranza (ora Presidente) Fugatti (scorsa legislatura provinciale) che interveniva ed auspicava una giusta cultura sulle proprietà e l’utilizzo della cannabis a fini terapeutici.

E mi chiedo allora: perché non recepire all’interno del programma di ADA un allargamento del ” catalogo” delle patologie per cui è prescrivibile?

Perché non includere espressamente, ad esempio Lesione al midollo (che forse rientra già nella previsione del dolore cronico, già rimborsabile a Trento)

-Parkinson

-Epilessia

-ADHD

-Autismo.

Auspico risposte positive. Da ADA (ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA) e perché no, anche dal centro destra (magari memore delle parole di Zaia sui diritti e sul loro non essere relegabili solo al centro sinistra.

Fabio Valcanover

Radicale in più europa