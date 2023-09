PAT * TETRA: « RETE PER LE EMERGENZE, NUOVI IMPIANTI PER L’ALTIPIANO DI FOLGARIA ED IL COMUNE DI PEIO »

16.58 - giovedì 28 settembre 2023

Rete per le emergenze: nuovi impianti per l’Altipiano di Folgaria e il Comune di Peio. Nelle scorse settimane Trentino Digitale ha installato un nuovo impianto sul monte Finonchio e potenziato il servizio nell’area di Peio. Tetra, il sistema digitale di radio-comunicazioni in uso dalla Protezione Civile del Trentino, è sempre più più performante e presente sul territorio. Dopo l’aggiornamento dei sistemi hardware e software di inizio estate, nelle scorse settimane Trentino Digitale ha installato un nuovo impianto sul monte Finonchio e rivisto il sistema presente sul Comune di Peio. Gli interventi hanno consentito di migliorare le comunicazioni tra le centrali operative e le squadre impegnate sul campo per gestire le emergenze nelle due aree del Trentino interessate, oltre a raggiungere e coprire porzioni di territorio dove il servizio non era nitido. Grazie a questi ultimi interventi, la rete Tetra, che da 10 anni supporta gli operatori della Protezione Civile, estende ulteriormente la copertura del servizio sul territorio provinciale. Nei prossimi mesi, Trentino Digitale proseguirà nel programma di ampliamento e potenziamento della rete delle emergenze.

La rete Tetra è diffusa sull’intero territorio trentino ed è riservata esclusivamente alla Protezione Civile del Trentino e a tutte le forze chiamate a garantire la sicurezza e a gestire le emergenze. Dopo l’aggiornamento di inizio estate, che ha interessato i sistemi hardware e software dell’intera infrastruttura, ad agosto Trentino Digitale ha portato a termine due ulteriori interventi, per migliorare la copertura del territorio provinciale e garantire una comunicazione sempre più efficiente tra le due centrali operative (Centrale Unica di Emergenza e quella dei vigili del fuoco) ed i 7.300 apparati radio in uso al personale in servizio o installati sui mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze ed elicotteri. La particolarità e l’importanza delle rete Tetra è dovuta al fatto che il sistema di comunicazione radio funziona anche in assenza di copertura della rete cellulare e di altri mezzi di comunicazione.

Gli interventi

La prima attività ha interessato il monte Finonchio, nella zona sud-est del Trentino, dove è stato installato e messo in funzione un nuovo impianto. La nuova stazione consente di diffondere il servizio di comunicazione radio ai Vigili del Fuoco ed agli operatori della Protezione civile nei territori dei Comuni di Folgaria, Serrada e nella parte sud del Comune di Besenello.

Spostandosi nella parte occidentale del Trentino, il secondo intervento si è svolto nel Comune di Peio, dove è stato ammodernato un impianto già esistente, per migliorare la potenza del segnale diffuso e rendere più stabili le comunicazioni. Le aree interessate dal miglioramento sono la frazione di Cogolo, la zona circostante Pian Palù e, più in generale, tutte le aree rurali e montane di buona parte della valle.