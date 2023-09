CONSIGLIO PAT – FORUM TRENTINO PACE E DIRITTI UMANI * MIGRAZIONI: « CON AMAL EDDINE RYANE E SAMIRA CHABIB, A TRENTO (30/9 – 17.00) »

15.24 - giovedì 28 settembre 2023

“Migrazioni”, incontro proposto dal Forum per la pace. Dopodomani, sabato 30 settembre, al Centro per la Cooperazione internazionale di vicolo San Marco a Trento si terrà un incontro sul fenomeno migratorio promosso dal Forum trentino per la pace e i diritti umani su proposta del Consiglio della comunità Marocchina all’estero.

Migrazioni: sostegno all’azione politica democratica e leva per lo sviluppo sociale ed economico è il titolo scelto per l’incontro in programma per sabato (30 settembre), a partire dalle 17.00, presso il Centro per la Cooperazione internazionale, in vicolo San Marco. L’evento, organizzato dal Forum per la pace e i diritti umani su proposta dell’Observatoire communication et migration del Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, in collaborazione con l’Associazione nazionale oltre le frontiere (Anolf) e il Movement of democratic Moroccans abroad, sarà l’occasione per discutere della questione migratoria.

Nel corso del pomeriggio sono previsti gli interventi del Président de l’Observatoire communication et migration Jamal Eddine Ryane (Paesi Bassi) e della mediatrice linguistico-culturale Samira Chabib, fondatrice di Organizzazione SaaDia, un’associazione di promozione culturale e sociale a Verona. Modera l’incontro la vicepresidente del Forum per la pace Katia Malatesta (in allegato la locandina). Per tutta la durata dell’evento è previsto un servizio di traduzione. Per maggiori informazioni è possibile contattare Riccardo Santoni del Forum trentino per la pace e i diritti umani al 3351797117 oppure via email: riccardo.santoni@consiglio.provincia.tn.it.