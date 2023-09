MART – ROVERETO (TN) * MOSTRE ED EVENTI: « A OTTOBRE TORNANO LE PRIME DOMENICHE DEL MESE GRATUITE »

14.59 - giovedì 28 settembre 2023

Le buone notizie del mese. Giornate speciali. 1 ottobre. Tornano le prime domeniche del mese gratuite! Scopri di più. 7 ottobre. Giornata del contemporaneo. Ingresso gratuito ed eventi. Scopri di più. 29 ottobre. W la domenica! Le giornate per le famiglie al museo. Tariffa speciale 10€ a famiglia (max 2 adulti over 26). E ancora: laboratori, spettacoli, visite guidate e animate, percorsi per persone sorde e workshop accessibili ai ciechi e agli ipovedenti. Scopri di più.

Nuovo Focus | Gaetano Pesce. Il Ponte sullo stretto di Messina. Prossima mostra | L’uomo senza qualità. Gian Enzo Sperone Collezionista.

Dal 26 ottobre

Eventi

5 ottobre

Altri Quadri. Carlos Casas

Ore 18 e 21 – Auditorium Fausto Melotti

La seconda edizione della rassegna dedicata al video d’artista inaugura con un doppio appuntamento dedicato a Carlos Casas (1974, Barcellona).

Casas si muove tra il cinema, il suono e le arti visive. I suoi lavori sono stati presentati nelle biennali di Venezia, Shanghai, Bangkok e Istanbul. I suoi film sono stati proiettati e premiati nei festival di tutto il mondo, tra cui il Festival del Cinema di Venezia. Ha esposto in musei come Tate Modern, Fondation Cartier, Palais de Tokyo, Centre Pompidou, Hangar Bicocca, La Triennale, CCCB Barcelona, Matadero Madrid, Museo Reina Sofía, MAAT Lisbona.

Ore 18.00 Aperitivo con un bicchiere di Altemasi e dialogo con l’artista. A seguire proiezione Fieldworks.

Ore 21.00 Avalanche. Performance con editing dal vivo, mixaggio e performance del suono, con la speciale collaborazione del musicista locale Ongon.

Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento è un progetto di Mart, Centro S. Chiara, Nuovo Cineforum Rovereto. A cura di Martina Melilli. In collaborazione con Cavit.

Ingresso gratuito. Info: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

7 ottobre

Giornata del Contemporaneo

Ingresso gratuito al Mart, alla Casa d’Arte Futurista Depero e alla Galleria Civica di Trento.

Dalle 10 alle 18 in Sala conferenze proiezione in loop di Cemetery di Carlos Casas, un lavoro sulla perdita dell’innocenza, sul colonialismo e la scomparsa di santuari ecologici.

Visite guidate gratuite alla mostra Leonor Fini Fabrizio Clerici. Insomnia. Alle 15.00 visita per il pubblico adulto, alle 16.30 visita animata per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni. Prenotazione online o in biglietteria 0464.454240.

Ore 20.45 The Juliet Letters di Elvis Costello e Brodsky Quartet. Concerto organizzato dall’ Associazione Filarmonica di Rovereto. Biglietti e prenotazioni: biglietteria@filarmonicarovereto.it

20 ottobre

Gli appuntamenti di mezzanotte: un palcoscenico per Fabrizio Clerici e Leonor Fini

ore 18.00 – Mart, Sale espositive

Esclusiva visita guidata alla mostra Leonor Fini Fabrizio Clerici. Insomnia con il curatore Denis Isaia e lo scrittore e performer Luca Scarlini. Una ricognizione nei territori del teatro e della scena dei due artisti gemelli, tra la festa celebre di Charles de Beistegui, gli spettacoli nei maggiori teatri europei, gli allestimenti immaginari nelle torri saracene e gli spettacoli privati nell’abbazia di Nonza, in Corsica. Un repertorio che ha alimentato ispirazioni e visioni, lampi e identificazioni. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: eventi@mart.tn.it

Fuori sede

8 ottobre

Michelangeli in dialogo: summa summarum

Ore 18.00 | Palazzo Libera, Villa Lagarina

Proseguono i concerti dedicati alla figura di Arturo Benedetti Michelangeli a cui il Mart e il Comune di Villa Lagarina hanno dedicato una doppia mostra.

Concerto del Coro Genzianella di Roncogno. Dipartimento di tastiera del Conservatorio Monteverdi di Bolzano.

Membership

3 ottobre

Percorso Slow Art 1

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 3 ottobre

11 ottobre

Visita alla mostra Stefano Di Stasio. Da genti e paesi lontani

Ore 16,30 – Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il il 9 ottobre

17 ottobre

Incontro: Slow Art 2. Confronto riguardo l’esperienza Slow Art

Mart, Rovereto e online

25 ottobre

Preview riservata alla mostra L’uomo senza qualità. Gian Enzo Sperone collezionista

Ore 11 – Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 23 ottobre

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: T. 0464 454169 membership@mart.tn.it