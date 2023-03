LA CIVICA * ALTOPIANO PINÉ VALLE CEMBRA: « GRUPPO TERRITORIALE, PER LE AMMINISTRATIVE ABBIAMO INDIVIDUATO FRANCESCO FANTINI (SINDACO BEDOLLO) » (ELENCO FIRME)

La figura scelta e condivisa è Francesco Fantini, sindaco del comune di Bedollo, giovane ingegnere impiegato in campo ambientale.

Sceso in campo nel 2015 per contrastare il pericolo di estinzione della sua municipalità, dopo l’approvazione della riforma istituzionale del 2014, è riuscito grazie anche al forte supporto della sua squadra, a scongiurare la perdita dei servizi per il suo territorio ed avviare un processo di rinnovo della sua struttura comunale.

La sua scommessa principale è stata quella di vestire il ruolo fondamentale di promotore e coordinatore fra tutte le amministrazioni che hanno compartecipato per dare il via al completamento del collegamento della Strada delle Tre Valli, una opera da 19 milioni di euro già avviata, che cambierà completamente il profilo di sviluppo dei territori, aprendo ad una mobilità che sarà fondamentale per le sinergie e le opportunità di scambio fra vallate limitrofe. Ha portato al rinnovo degli impianti sportivi, avviando un processo di riqualificazione del centro sportivo sovracomunale che si appresta a diventare uno dei più prestigiosi del circondario.

In campo sanitario ha affrontato la crisi del taglio dei servizi di guardia medica, concorrendo a trasformare il problema in una opportunità, con l’istituzione di un centro di pronta partenza del 112 a garanzia della sicurezza della sua cittadinanza e dei territori vicini.

A titolo rappresentativo dei territori coinvolti si allega una raccolta firme simbolica, da parte di alcuni dei soggetti promotori di questa azione politica.

