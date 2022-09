MART – ROVERETO (TN) * DEPERO: « IL PROGETTO ESPOSITIVO SULL’ARTISTA CONTINUA CON DUE NUOVE MOSTRE, MANTOVA (7/9) E PALERMO (2/10»

14.39 - giovedì 01 settembre 2022

DEPERO IN VIAGGIO TRA MANTOVA E PALERMO. Dopo il grande successo di Depero new Depero a Rovereto, il progetto espositivo sull’artista continua con due nuove mostre a Mantova e Palermo.

Le esposizioni a cura di Nicoletta Boschiero, responsabile della Casa d’Arte Futurista Depero, raccontano l’universo di Fortunato Depero attraverso opere provenienti dalle Collezioni del Mart.

DEPERO AUTOMATICO ACROBATICO

Palazzo della Ragione, Mantova

Dal 7 settembre

Attraversando l’arco temporale 1917-1938, la mostra di Mantova presenta circa 90 opere di Fortunato Depero, promotore di una forma d’arte totale che spazia dalla pittura al teatro, dalla scenografia alle arti applicate, dall’editoria alla pubblicità. Depero automatico acrobatico è un viaggio attraverso diversi ambiti creativi, scandito nelle tre tappe geografiche del suo viaggio artistico: Capri, Parigi e New York. In concomitanza con il Festivaletteratura, la mostra ideata da Electa in collaborazione con il Mart, in esclusiva per gli spazi di Palazzo della Ragione a Mantova, sarà visitabile fino al 26 febbraio 2023.

Scopri di più

DEPERO MITO PRESENTE

Palazzo Riso, Palermo

Dal 2 ottobre

L’esposizione esplora l’attualità e l’influenza di Depero nel teatro, nella moda, nel design e nella grafica pubblicitaria che perdurano fino a oggi. In mostra circa 70 lavori: opere, disegni, mobili, oggetti, ricostruzioni, manifesti, fotografie, video e film. DEPERO mito PRESENTE racconta la strada percorsa dall’artista: dall’esperienza teatrale dei Balli plastici a quella trasversale e di protodesign del Cabaret del diavolo fino ad arrivare ai progetti pubblicitari dell’avventura newyorkese. Infine, un nucleo di documenti e fotografie dall’Archivio del ’900 del Mart sottolinea il rapporto di Depero con la Sicilia, terra che lo ospita nel settembre del 1926.