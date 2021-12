CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « IL TAPIRO D’ORO NUMERO 1.400 SE LO AGGIUDICA JOSÉ MOURINHO, DOPO LO 0-3 DELLA ROMA CONTRO L’INTER »

16:38 - 6/12/2021

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) José Mourinho si aggiudica il terzo Tapiro d’oro della carriera dopo che sabato all’Olimpico la Roma ha perso 0-3 contro l’Inter. «Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?», ha chiesto Valerio Staffelli all’attapirato allenatore, che anche questa volta è scappato via senza ritirare il premio. Quello consegnato stasera a José Mourinho è il Tapiro d’oro numero 1.400 di Striscia la notizia.

Il Tapiro d’oro nasce 25 anni fa come premio di consolazione per il personaggio pubblico più attapirato, ovvero talmente triste da avere un muso lungo come quello del tapiro. Il primissimo fu consegnato il 27 novembre 1996 dal Gabibbo al pm Alberto Cardino perché gli era stata tolta l’inchiesta Necci-Pacini Battaglia, spostata dalla Procura di La Spezia a quella di Perugia. Nel marzo 1997 il Gabibbo passò il tapiro/testimone a Valerio Staffelli, che ancora oggi li consegna.