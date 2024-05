In primo piano un’inchiesta sulla cooperativa “Il Forteto”. Nata come una cooperativa agricola immersa nelle campagne toscane, con la promessa di una vita comunitaria fondata su valori di solidarietà e condivisione, è finita poi sotto indagine per gli abusi commessi ai danni di minori. Dopo i processi, restano pesanti ombre sulle responsabilità istituzionali e sul presunto tesoro scomparso.