PAT * APSS TRENTINO: «ACQUISTO APPARECCHIATURE, IN ARRIVO ULTERIORI 1.8 MILIONI»

12.16 - lunedì 17 giugno 2024

In arrivo ulteriori 1.809.970 euro per l’acquisto di apparecchiature per Apss. 1.809.970 euro è l’importo ulteriore che sarà disponibile per l’acquisto di apparecchiature per l’Azienda provinciale per i servizi sanitari grazie all’aggiornamento dell’accordo con l’Istituto Superiore di Sanità. Lo prevede una deliberazione adottata dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore alla salute Mario Tonina. “Si tratta – questo il commento dell’assessore Tonina – di risorse utili a migliorare ulteriormente la dotazione del sistema sanitario trentino, a vantaggio della qualità delle prestazioni”.

Il provvedimento riguarda il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (complementare al PNRR) che comprende un investimento denominato “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” di cui il soggetto attuatore è l’Istituto Superiore di Sanità.

L’investimento è finalizzato al rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi coinvolti nell’attuazione delle politiche per la prevenzione, del controllo e della cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili correlate in modo diretto o indiretto a fattori ambientali e climatici.

Il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari è suddiviso in 4 fasi, la prima si è conclusa nel 2023 con la rendicontazione dei 118.786,87 euro ricevuti dalla Provincia da parte dell’Istituto Superiore di Sanità per l’acquisto della strumentazione individuata dall’Azienda Sanitaria.

Per procedere con l’acquisto delle ulteriori attrezzature individuate dall’Azienda sanitaria, e che l’Istituto Superiore di Sanità ha già considerato congrue ed eleggibili, si rende ora necessario aggiornare l’accordo sottoscritto nel 2023, come prevede la delibera adottata oggi.