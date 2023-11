ITAS MUTUA * RATING FITCH 2023: « L’AGENZIA MIGLIORA IL GIUDIZIO SULLA COMPAGNIA E LO PORTA A BBB+ CON OUTLOOK STABILE »

15.09 - giovedì 30 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

ITAS Mutua: l’agenzia di Rating FITCH migliora il giudizio sulla Compagnia e lo porta a BBB+ con outlook stabile. L’upgrade riflette la robusta posizione patrimoniale con un Solvency Ratio che sale al 237% al 30/06/2023. Apprezzato l’incremento della redditività frutto di una accurata gestione tecnica. L’agenzia di Rating FITCH, dopo un approfondito esame dei conti del Gruppo ITAS e delle sue strategie aziendali, ha migliorato il rating portandolo da BBB a BBB+ con outlook stabile. Un giudizio lusinghiero, che va a beneficio della stabilità del business e rappresenta una garanzia di solidità per i Soci assicurati della Mutua.

L’agenzia di rating ha posto in particolare evidenza la posizione di solvibilità della Compagnia (Solvency Ratio) giudicata “molto forte” con l’apprezzamento per la crescita del Solvency Ratio migliorato a 237% alla fine del primo semestre 2023 rispetto al 216% della fine del 2022.

Afferma Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale ITAS: “Il giudizio di Fitch ci soddisfa a pieno e conferma l’efficacia del complesso delle azioni industriali poste in essere a partire dal 2020 in particolare. In un contesto di mercato difficile, Fitch ha dunque valutato positivamente il nostro incremento del livello di redditività tecnica e di ulteriore irrobustimento del capitale tangibile ottenuto anche grazie alla nostra particolare struttura mutualistica che abbiamo saputo ben rilanciare. Il nostro impegno verso una posizione patrimoniale robusta e una gestione prudente degli investimenti rimangono prioritari, a maggior ragione in questa prolungata fase di incertezza macroeconomica globale. Per questi risultati – conclude Molinari – voglio ringraziare di cuore tutti i dipendenti e la nostra rete di distribuzione per il fondamentale contributo che ogni giorno forniscono al successo della Compagnia prestando servizio di qualità ai nostri oltre 830 mila soci assicurati”. Nel dettaglio, l’agenzia di rating ha apprezzato il miglioramento del rapporto di indebitamento (leverage finanziario) che è sceso al 18% (bilancio 2022) rispetto al 20% del 2021.

Il rating di ITAS considera anche la concentrazione in titoli di stato governativi italiani, pur nell’aspettativa di una ripresa dei corsi a beneficio della base patrimoniale e di un possibile ulteriore effetto positivo di giudizio.

Infine, nonostante le pressioni legate all’inflazione che hanno inciso pesantemente sui costi dei sinistri, il rapporto tra spese e premi di competenza di ITAS (combined ratio) rimane forte con un outlook per il 2023 che Fitch considera stabile grazie anche grazie alle nuove linee di business giudicate profittevoli.

“Il positivo giudizio di Fitch – afferma il Presidente di ITAS Mutua Giuseppe Consoli – riflette e fotografa le decisioni strategiche deliberate in questo triennio dal Consiglio di Amministrazione e correttamente messe a terra. Di ciò andiamo particolarmente fieri poiché è la stessa agenzia di rating a certificare il raggiungimento di quello che è sempre stato l’obiettivo primario del CdA che ho l’onore di presiedere: consolidare il rafforzamento di ITAS Mutua da un punto di vista patrimoniale per riversare questi benefici sulla Comunità dei nostri Soci assicurati, riaffermando in questo modo l’efficacia e la validità del nostro modello mutualistico”.