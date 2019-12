MARCHIORI – BERGAMO – CONCI (PATT) * COALIZIONI: « AVANTI CON L’AREA TERRITORIALE, IL PARTITO NON SI RIDUCE ALLA CONTRAPPOSIZIONE DESTRA-SINISTRA »

Marchiori, Bergamo, Conci (PATT): “Avanti con l’area territoriale. Il PATT non si riduce alla contrapposizione destra-sinistra”.

Apprendiamo dalla stampa l’ennesima uscita di un membro della dirigenza del PATT in merito alla linea politica e ai rapporti con altri partiti.

La Giunta esecutiva del Partito, solo alcune settimane fa, ha approvato all’unanimità un documento molto chiaro che traccia la strada che gli autonomisti vogliono impegnarsi a seguire per riportare il Trentino ad una dimensione politica più autonoma e svincolata dalle dinamiche nazionali. Nel documento vi era anche il chiaro impegno, votato anch’esso da tutti, di non uscire sulla stampa se non per voce del segretario politico.

Purtroppo è evidente che, mentre la base del Partito si riconosce nel documento, al vertice il confronto/scontro segue ancora le logiche ormai superate del “andare a destra, andare a sinistra”. Una posizione che per un Partito Autonomista è di estrema debolezza e rischia di costringere alla marginalità politica.

Come Segretario politico, Vicesegretaria politica e Vicepresidente, riaffermiamo con forza l’impegno di costruire un’area territoriale con tutti quei soggetti autonomisti, popolari e civici che, pur posizionandosi a livello provinciale in uno dei due schieramenti, ritengono per le comunali (ed anche in prospettiva per il 2023) di dare vita a qualcosa di nuovo in grado di interpretare bisogni ed esigenze dei cittadini. Segnali positivi in tal senso sono arrivati finora da più parti.

Non è la strada più semplice ma è quella che come PATT vogliamo perseguire fino in fondo. Ed è per questo che chiediamo agli esponenti di spicco del Partito un passo di lato in modo da consentire la creazione di questo nuovo percorso che non riguarda la prevalenza di una linea di pensiero sull’altra, ma il bene del PATT e delle comunità del Trentino.

*

Simone Marchiori – Segretario politico

Roberta Bergamo – Vicesegretaria politica

Lorenzo Conci – Vicepresidente