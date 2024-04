ITAS MUTUA * CONVENZIONE: « FIRMATA CON L’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DEL TRENTINO, PER GLI ISCRITTI SPECIALI SCONTISTICHE »

10.01 - lunedì 8 aprile 2024

ITAS Mutua diventa l’assicurazione di riferimento per l’Associazione Artigiani del Trentino. Non solo apposite scontistiche ma anche analisi assicurativa gratuita alla base dell’accordo siglato tra le due realtà del territorio. È stata firmata nei giorni scorsi presso la sede ITAS a Trento un’importante convenzione tra la Compagnia assicurativa e l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, dedicata a tutti i loro associati.

Grazie all’accordo, gli iscritti all’Associazione potranno usufruire di speciali scontistiche dedicate su una serie di prodotti assicurativi e soluzioni in ambito welfare proposte dalla Mutua trentina, ma non solo. È previsto, infatti, anche uno specifico servizio di analisi e consulenza che ITAS metterà a disposizione su appuntamento presso la sede dell’Associazione (o via videoconferenza) per valutare le esigenze dei singoli associati, consigliando le migliori soluzioni assicurative.

Un’iniziativa che vuole evidenziare come l’educazione assicurativa e previdenziale dei cittadini sia un cardine fondamentale per ITAS, che da oltre 200 anni si attiva per diffondere questo tipo di cultura molto spesso non sufficientemente approfondita.

Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale ITAS ha seguito in prima persona il progetto, dichiarando: “Essere vicini all’Associazione Artigiani significa essere al fianco di una realtà fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Trentino. Noi di ITAS intendiamo sostenere nel modo più efficace possibile le associazioni che, come la nostra Mutua, contribuiscono con la propria attività ad alimentare la crescita dell’intera comunità.

Questo accordo, inoltre, ci permette di contribuire ancora più attivamente nella diffusione di quella cultura assicurativa che al giorno d’oggi è di fondamentale importanza per poter costruire il futuro di tutti noi in modo sereno e proficuo” – conclude Molinari.

Anche Marco Segatta, presidente provinciale Associazione Artigiani – Confartigianato Trentino, ha espresso soddisfazione per l’accordo: “Con la sottoscrizione di questo importante accordo abbiamo raggiunto l’obiettivo di offrire ai nostri associati delle consulenze assicurative ad ampio raggio caratterizzate da qualità e grande professionalità. Nel caso in cui si volesse poi passare ad una seconda fase, e quindi la sottoscrizione di una polizza, chi fa parte della nostra realtà avrà la possibilità di beneficiare di tariffe agevolate. La scelta di un partner di assoluta eccellenza come ITAS è motivata da tanti fattori diversi, in primis la loro presenza capillare su tutto il territorio provinciale, aspetto determinante per un soggetto – come il nostro – che è copre interamente tutto il territorio provinciale. Posso inoltre affermare che l’Associazione Artigiani – Confartigianato Trentino e ITAS hanno come cardini fondanti del loro operare quotidiano gli stessi valori e gli stessi principi, ecco perché sono certo che questa sinergia risulterà vincente per entrambi i soggetti coinvolti.”