“ LA CIVICA “ ASSEMBLEA: GOTTARDI, “ SIAMO CONTENITORE DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI, AL SERVIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE POLITICA “

19.26 - sabato 8 luglio 2023

Si è conclusa da poco l’assemblea provinciale del La Civica alla presenza di oltre 400 persone. Un evento caratterizzato prima di tutto dalla straordinaria partecipazione di simpatizzanti e amici, che ha visto anche una fitta scaletta di interventi. Ben sette i relatori che hanno spaziato dai temi cari alla Civica: autonomia, sanità, demografia e programmazione territoriale.

Il movimento ha posto l’accento sulla necessità di immaginare una classe dirigente altamente qualificata e preparata alle difficili sfide che caratterizzano la nostra attualità. Il percorso di selezione della classe che occuperà ruoli sia politici che tecnici deve svilupparsi in un percorso di anni limitando al minimo il rischio di una dannosa impreparazione.

Significativo e attento l’intervento del Presidente Fugatti, intervenuto all’assemblea per portare non solo un saluto istituzionale ma anche un sentito ringraziamento per il percorso portato avanti in sede di Giunta e di Consiglio con gli esponenti del La Civica: sempre costruttivo e funzionale al concreto benessere del territorio.

Le conclusioni del Presidente de La Civica, Assessore Mattia Gottardi, hanno visto tre temi fondamentali:

– il valore del “saper fare” in ambito politico: La Civica come contenitore di professionisti qualificati al servizio dell’amministrazione politica

– il senso dell’Autonomia intesa come capacità di programmare il futuro sapendo guardare all’oggi ma con uno sguardo attento ai prossimi 20/30 anni

– la posizione strategica del Trentino rispetto ad un asse che unisce le aree più ricche e produttive del mondo (Lombardia e Germania) deve rappresentare una opportunità di ulteriore crescita non solo economica ma in senso più ampio e di visione.

Con questa convention La Civica ha chiaramente ufficializzato la propria struttura organizzativa scaldando i motori per le prossime elezioni provinciali di ottobre al motto “Scegli la tua Terra”.